Advogados do comediante Marcelo Adnet vão registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Rio nesta quarta-feira 4, tratando das ofensas e ameaças de morte que o humorista recebeu na internet depois de ser vítima de fake news. Uma falsa postagem que viralizou na última semana o acusa de ter imitado a voz do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) em um áudio, também falso, onde se ouve uma conversa entre o candidato e seu filho, Eduardo, dentro do Hospital Albert Einstein.

Depois que a publicação se espalhou na internet, o ator foi alvo de uma série de ataques em suas redes sociais. Grande parte dos comentários partiu de internautas que declaram apoio a Bolsonaro nessas eleições. A notícia-crime feita pelos advogados de Adnet será apresentada à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática para que sejam apurados delitos de difamação, injúria, ameaça e incitação.

Adnet vem fazendo sucesso na internet por suas imitações de candidatos à presidência e ao governo do Rio de Janeiro em uma série de vídeos publicados pelo jornal O Globo. Em uma conversa com VEJA, o ator afirmou que é a primeira vez que sofre ataques tão agressivos nas redes. “Se me escrevem dizendo que vão me dar um tiro de .12 na cara, eu preciso ir à polícia. É crime, ninguém deve ser ameaçado. Me sinto obrigado tomar essa atitude para defender a democracia. Estamos vivendo tempos muito violentos”, disse.