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Brasil

Mapa do primeiro turno mostra onde Celina e Grass concentram suas forças no DF

O resultado dimensiona o desafio de Grass para reduzir a distância nesses colégios eleitorais

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 09h01
Mulher loira de blazer xadrez e homem barbudo de terno cinza segurando microfones, ambos em pé em um palco
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) (Divulgação/GDF e Prefeitura de Congonhas/.)
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Celina Leão (PP) construiu em Ceilândia, Taguatinga e Samambaia parte expressiva da vantagem sobre Leandro Grass (PT) no primeiro turno da eleição para o governo do Distrito Federal. O petista, por sua vez, superou a governadora no Plano Piloto e, por uma margem de apenas 51 votos, no Sudoeste/Octogonal, segundo levantamento que organiza os resultados por região administrativa do local de votação.

Com todas as urnas apuradas, Celina recebeu 825.530 votos, equivalentes a 49,93% dos válidos, enquanto Grass obteve 569.930, ou 34,47%. A distância entre os candidatos foi de 255.600 votos. Apesar da liderança, a governadora não alcançou a maioria necessária para encerrar a disputa na primeira etapa.

Ceilândia foi o principal destaque entre as regiões analisadas. Celina recebeu 115.534 votos, contra 70.440 do adversário, abrindo uma vantagem de 45.094. Em Samambaia, a diferença foi de 30.393 votos: 64.563 para a governadora e 34.170 para Grass. Em Taguatinga, ela somou 84.224, diante dos 54.551 do petista.

Juntas, as três regiões deram a Celina uma vantagem de 105.160 votos, equivalente a cerca de 41% da diferença registrada no conjunto do Distrito Federal.

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O resultado dimensiona o desafio de Grass para reduzir a distância nesses colégios eleitorais.

No Plano Piloto, o petista recebeu 64.828 votos, contra 55.256 da governadora, uma vantagem de 9.572. No Sudoeste/Octogonal, o resultado foi mais apertado: 11.765 votos para Grass e 11.714 para Celina. Embora tenha liderado nesses dois recortes, o candidato do PT teve em Ceilândia uma votação nominal superior à registrada no Plano Piloto.

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A distribuição dos votos indica que o petista precisará ampliar seu apoio nas regiões em que Celina abriu as maiores diferenças. Para a governadora, o desafio será manter essa vantagem e conquistar novos eleitores na disputa pelos votos destinados às candidaturas eliminadas.

Celina e Grass retomaram oficialmente as atividades e compromissos de campanha voltados para o segundo turno nesta segunda-feira. Ela organizou reuniões internas focadas na busca por alianças e no alinhamento com partidos de centro e direita. Grass, por sua vez, reiniciou seus compromissos com entrevistas à imprensa.

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