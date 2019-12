Manchas de óleo voltam a aparecer no litoral do Ceará

As manchas de óleo voltaram a aparecer no litoral do Ceará na manhã desta segunda-feira. Os locais afetados são as praias de Caetanos de Cima e Caetanos de Baixo, na cidade de Amontada, a 200 quilômetros de Fortaleza.

Dezenas de voluntários entre turistas e moradores da região se dispuseram a retirar das praias o petróleo cru, cuja origem ainda é desconhecida. Agentes da Marinha também acompanharam o trabalho.

A informação foi confirmada pela associação de turismo comunitário Caetanos de Cima, que é formada por pescadores e agricultores da região. Segundo a comunidade, foram recolhidos hoje cerca de 40 quilos de óleo cru nos locais.

Na última sexta-feira, dia 27, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) informou que ao todo ocorreram 980 pontos de contaminação de óleo em nove estados brasileiros.