Mamba e JoomPulse selam parceria para levar dados e inteligência a vendedores do comércio eletrônico

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A Mamba, especializada em gestão de contas em marketplaces, e a JoomPulse, desenvolvedora de ferramentas de inteligência de mercado, formam uma aliança estratégica. Mais de 2.000 clientes da Mamba terão acesso a dados em tempo real sobre precificação, concorrência e comportamento de consumo, essenciais para o sucesso no ambiente digital.

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A base de mais de 2 000 clientes da Mamba, empresa especializada na gestão de contas em marketplaces, passará a contar com informações em tempo real sobre precificação, concorrência e comportamentos de consumo em seus nichos de atuação, graças a uma aliança com a JoomPulse, desenvolvedora de ferramentas voltadas à inteligência de mercado.

A parceria estratégica permitirá que a Mamba integre recursos analíticos avançados na prestação de serviços, enquanto a JoomPulse ampliará sua capilaridade no setor digital.

Os executivos à frente de ambas as organizações – Rafael Henriques (Mamba) e Ivan Kolankov (JoomPulse) – concordam que a inteligência de dados e a análise de mercado são indispensáveis, na atualidade, para o sucesso e o crescimento dos ”shopping centers” virtuais que reúnem diversos distribuidores ou lojas em um único site ou aplicativo.

“Hoje, nos marketplaces, quem vence são os vendedores que usam dados, e as assessorias vencem ao colocar esses dados nas mãos deles”, afirma Kolankov, da JoomPulse. O CEO da Mamba, Rafael Henriques, complementa ao apontar que o crescimento nesses ambientes virtuais demanda mais do que implementar boas estratégias. “Exige entender o mercado, identificar oportunidades e saber onde concentrar os esforços”, conclui.