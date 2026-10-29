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Mamba e JoomPulse selam parceria para levar dados e inteligência a vendedores do comércio eletrônico

Acordo vai integrar dados em tempo real sobre precificação e consumo para base de mais de 2 000 clientes da assessoria de e-commerce

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 14h30 | Atualizado em 29 out 2026, 14h53
Dois homens se cumprimentam com um aperto de mãos em um escritório moderno com janelas grandes. O homem à esquerda, careca e de barba rala, veste camisa preta. O homem à direita, de barba e cabelo claro, usa camisa polo cinza e calça bege. Uma caixa roxa com o logo mamb está em primeiro plano.
Rafael Henriques, CEO da Mamba (à esquerda), cumprimenta Ivan Kolankov, CEO da JoomPulse (à direita) (.//Divulgação)
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A base de mais de 2 000 clientes da Mamba, empresa especializada na gestão de contas em marketplaces, passará a contar com informações em tempo real sobre precificação, concorrência e comportamentos de consumo em seus nichos de atuação, graças a uma aliança com a JoomPulse, desenvolvedora de ferramentas voltadas à inteligência de mercado.

A parceria estratégica permitirá que a Mamba integre recursos analíticos avançados na prestação de serviços, enquanto a JoomPulse ampliará sua capilaridade no setor digital.

Os executivos à frente de ambas as organizações – Rafael Henriques (Mamba) e Ivan Kolankov (JoomPulse) – concordam que a inteligência de dados e a análise de mercado são indispensáveis, na atualidade, para o sucesso e o crescimento dos ”shopping centers” virtuais que reúnem diversos distribuidores ou lojas em um único site ou aplicativo.

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“Hoje, nos marketplaces, quem vence são os vendedores que usam dados, e as assessorias vencem ao colocar esses dados nas mãos deles”, afirma Kolankov, da JoomPulse. O CEO da Mamba, Rafael Henriques, complementa ao apontar que o crescimento nesses ambientes virtuais demanda mais do que implementar boas estratégias. “Exige entender o mercado, identificar oportunidades e saber onde concentrar os esforços”, conclui.

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