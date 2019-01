Mais de 20 detentos fogem de cadeia pública no Ceará

A Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará confirmou, na tarde desta segunda-feira, 7, a fuga de 23 detentos da Cadeia Pública de Pacoti, cidade a 103 quilômetros da capital, Fortaleza. A fuga foi de manhã, durante o banho de sol, quando os presos pularam o muro da cadeia e tiveram acesso à área externa. Os procedimentos de busca já foram iniciados na região, informou o governo.

A fuga ocorre justamente em meio a uma onda de violência no Ceará, que já resultou em mais de 120 ataques a prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos. A segunda-feira é o quinto dia consecutivo de ocorrências notificadas. Por causa da violência, a frota de ônibus do transporte público na capital e na região metropolitana opera abaixo do efetivo normal.

No balanço mais recente, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social confirmou a prisão de 148 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques.

O governo do Ceará está transferindo, de forma imediata, 20 detentos considerados líderes de facções criminosas no Estado, para penitenciárias federais de segurança máxima. As 60 vagas foram disponibilizadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, após pedido do governador Camilo Santana.