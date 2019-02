Mãe de Isabella Nardoni apresenta o filho no Instagram

Oito anos após o assassinato da filha, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, apresentou nas redes sociais o filho Miguel, fruto de seu casamento com o administrador Vinícius Francomano. Em abril deste ano, Ana Carolina narrou a VEJA São Paulo como seguiu em frente depois da tragédia, e afirmou: “Lutei muito para ser feliz”. A foto da criança foi publicada no Instagram, e não no Facebook, como originalmente informava este texto.

O casal oficializou a união em abril de 2014. Na cerimônia, realizada em uma catedral anglicana, Isabella foi rememorada no fim da troca de alianças e de beijos. “Não poderia deixar de lembrar de sua filha, que está no céu muito feliz assistindo a esta celebração”, disse o reverendo Aldo Quintão.

Isabella morreu em 2008, aos 5 anos, após ser jogada do 6º andar do prédio onde viviam seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá. Eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual pela morte de Isabella. Ele cumpre pena de 31 anos, um mês e dez dias de prisão; ela, de 26 anos e oito meses. Segundo o Ministério Público, o casal agrediu a menina dentro do carro e em casa, a asfixiou e depois a arremessou da janela do apartamento onde moravam na Zona Norte de São Paulo, na noite de em 29 de março de 2008. À Justiça, ambos disseram ser inocentes.