Lutador de muay thai é morto a tiros em bar no Rio

A Polícia Civil investiga o assassinato de Cristiano Gonçalves Figueira, conhecido como Cristiano Rivotril, de 31 anos. Lutador de muay thai, ele foi baleado na tarde do último domingo, 27, enquanto estava em um bar em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Socorrido e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, o atleta não resistiu aos ferimentos. Ele deixa uma filha.

Segundo testemunhas, o autor dos disparos teria ido ao estabelecimento à procura de um homem que havia agredido seu filho. Informado de que o suspeito usava uma camisa verde, o atirador teria confundido Cristiano, que vestia uma peça da mesma cor, com o alvo. Ao encontrar o lutador, disparou diversas vezes contra ele e, antes de fugir, ainda atirou para o alto. A Polícia Militar informou que não havia operação em andamento na região no momento do crime.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realiza diligências para identificar o responsável pelos disparos e esclarecer a motivação do homicídio.