Lutador agressor de vizinhas afirma usar cocaína, maconha e remédios controlados

Preso por agredir vizinhas na Tijuca, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, o lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes disse durante sua audiência de custódia que é usuário de maconha, cocaína, quetamina e remédios controlados. Antes, ele já havia afirmado em depoimento à polícia que também usa anabolizantes.

Na ata da audiência que converteu a prisão temporária em preventiva, o juiz escreveu que o detido não aparenta ter nenhum transtorno mental.

Ele está preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Na madrugada de quinta-feira, Fontana Gomes invadiu o apartamento de uma idosa de 81 anos. Com as agressões, ela teve traumatismo craniano.

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Depois, ele agrediu uma segunda moradora, que foi ao se encontro para tentar entender o que estava acontecendo.

Na primeira abordagem da polícia, o lutador reagiu à ação dos agentes, tentou pegar a arma do policial e acabou baleado.

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Mesmo ferido, ele ainda resistiu à prisão e tentou subir pelas escadas do condomínio. Foi imobilizado após o uso de uma arma de choque.