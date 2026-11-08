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Brasil

Lutador agressor de vizinhas afirma usar cocaína, maconha e remédios controlados

Na ata da audiência que converteu prisão temporária em preventiva, o juiz escreveu que Lucas Portela não aparenta ter nenhum transtorno mental

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 11h30 | Atualizado em 8 nov 2026, 11h33
Homens e mulheres com tatuagens, alguns sem camisa, aglomerados dentro de um elevador de metal espelhado, com data e hora no canto superior direito
Lucas Portela Fontana Gomes agride vizinha no elevador.  (Reprodução/Polícia Civil/.)
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Lutador agressor de vizinhas afirma usar cocaína, maconha e remédios controlados Priorize VEJA no Google

Preso por agredir vizinhas na Tijuca, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, o lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes disse durante sua audiência de custódia que é usuário de maconha, cocaína, quetamina e remédios controlados. Antes, ele já havia afirmado em depoimento à polícia que também usa anabolizantes.

Na ata da audiência que converteu a prisão temporária em preventiva, o juiz escreveu que o detido não aparenta ter nenhum transtorno mental.

Ele está preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Na madrugada de quinta-feira, Fontana Gomes invadiu o apartamento de uma idosa de 81 anos. Com as agressões, ela teve traumatismo craniano.

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Depois, ele agrediu uma segunda moradora, que foi ao se encontro para tentar entender o que estava acontecendo.

Na primeira abordagem da polícia, o lutador reagiu à ação dos agentes, tentou pegar a arma do policial e acabou baleado.

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Mesmo ferido, ele ainda resistiu à prisão e tentou subir pelas escadas do condomínio. Foi imobilizado após o uso de uma arma de choque.

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