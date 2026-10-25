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Brasil

Saiba quem venceu no 2º turno entre Flávio e Lula na Austrália e na Nova Zelândia

Presidente soma mais de 6 mil votos na Austrália e 418 na Nova Zelândia; nos dois países, o resultado é maior do que no primeiro turno

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 08h47 | Atualizado em 25 out 2026, 09h54
Homem idoso de barba branca, terno azul-marinho e gravata azul clara, sorrindo e com as mãos entrelaçadas sobre uma mesa, com um copo dágua à esquerda e fundo azul claro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista no Palácio do Planalto (Ricardo Stuckert/Divulgação/.)
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Saiba quem venceu no 2º turno entre Flávio e Lula na Austrália e na Nova Zelândia Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua votação no segundo turno das eleições presidenciais entre brasileiros residentes na Austrália e na Nova Zelândia. Nos dois países, o candidato à reeleição recebeu mais votos do que no segundo turno do pleito de 2022 e também avançou em relação ao primeiro turno deste ano.

Austrália

Na Austrália, Lula contabilizou 6.017 votos no segundo turno, ante 3.465 do senador Flávio Bolsonaro. Na primeira etapa da disputa, o presidente havia recebido 4.562 votos, enquanto seu adversário somou 2.579.

O resultado também representa um avanço em relação à eleição de 2022, quando Lula obteve 4.321 votos na Austrália, equivalentes a 62,69% dos votos válidos. Na ocasião, Jair Bolsonaro recebeu 2.572 votos, ou 37,31%.

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Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, Lula teve 418 votos, o equivalente a 80,54% dos votos válidos, contra 101 votos de Flávio Bolsonaro, que ficou com 19,46%. No primeiro turno deste ano, o presidente havia recebido 234 votos, ante 64 do senador.

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Em comparação com o segundo turno de 2022, o petista também ampliou sua votação na Nova Zelândia. Naquele ano, ele conquistou 389 votos, ou 70,34% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro obteve 164 votos, correspondentes a 29,66%.

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Sobre o levantamento

Quase 1 milhão de brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar no segundo turno, realizado em 186 cidades de mais de cem países. O levantamento reúne boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A consolidação oficial dos resultados pelo tribunal está prevista para depois das 17h, no horário de Brasília, quando a votação termina no Brasil.

No primeiro turno deste ano, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente em 36. No total, o petista recebeu 157.387 votos, correspondentes a 47,57%, contra 143.900 votos, ou 43,49%, do senador. A abstenção entre os eleitores no exterior foi de 62,69%.

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Austrália
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Nova Zelândia
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