Lula, ministros e parlamentares homenageiam Maria da Conceição Tavares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e diversos ministros e parlamentares da esquerda usaram as redes sociais em peso para homenagear a economista Maria da Conceição Tavares, ex-deputada federal do PT que morreu neste sábado, 8. Portuguesa de nascimento, ela tinha 94 anos de idade e faleceu em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro.

“Tive o prazer e a honra de conviver e conversar muito com minha amiga ao longo dos anos, debatendo o Brasil e os nossos desafios sociais e econômicos”, publicou Lula em seus perfis oficiais no X (ex-Twitter) e Instagram. “Meus sentimentos aos familiares, em especial aos filhos, aos muitos amigos, alunos e admiradores”.

Outras homenagens vieram da primeira-dama, Janja da Silva, e da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), atual mandatária do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. “Minha amiga e professora era uma mulher brilhante e profundamente comprometida com a soberania nacional”, escreveu Dilma.

Maria da Conceição de Almeida Tavares foi professora, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, economista e matemática, uma das maiores da nossa história. Nascida em Portugal, adotou o Brasil e nosso povo com o seu coração e paixão pelo debate público e pelas causas… pic.twitter.com/dBfSIcq8LL — Lula (@LulaOficial) June 8, 2024

Obrigada, Professora Maria da Conceição Tavares! pic.twitter.com/7yOLBsKCa8 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) June 8, 2024

É com grande pesar que recebo a a notícia da morte da economista Maria da Conceição Tavares. Meus sentimentos à família e aos muitos amigos e alunos. Todos ficamos tristes pela sua passagem. Uma das mais importantes e influentes intelectuais de nosso tempo, Maria da Conceição… pic.twitter.com/WmXFgMNeYy — Dilma Rousseff (@dilmabr) June 8, 2024

Também pelo X, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, homenageou a economista e a exaltou como “sempre afiada, desmistificando a ‘neutralidade’ na política econômica”. Na publicação, o parlamentar compartilhou um vídeo de uma fala de Maria da Conceição Tavares em sala de aula, em que a professora critica decisões políticas tomadas em “chás, almoços e câmaras secretas”.

A grande Maria da Conceição Tavares nos deixou. Uma vida destinada a pensar uma economia que servisse ao povo. Sempre afiada, desmistificando a “neutralidade” na política econômica. Minha solidariedade aos familiares e amigos. Vá em paz, Professora! pic.twitter.com/bxmsZxM0ue — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 8, 2024

A longa lista de políticos da esquerda que se solidarizaram pela morte da professora inclui a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os deputados federais José Guimarães (PT-CE), Maria do Rosário (PT-RS), Erika Kokay (PT-DF) e Zeca Dirceu (PT-PR) e os senadores Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Humberto Costa (PT-PE) e Fabiano Contarato (PT-ES).

Maria da Conceição Tavares foi acima de tudo uma mulher corajosa, que colocou sua inteligência e conhecimento a serviço da transformação social de nosso país. Sua contribuição para o debate econômico e para a formação acadêmica neste campo é inestimável. Com muito orgulho, o PT… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 8, 2024

A voz da coerência nos deixa hoje! Nossa dor é imensa! O Brasil perde! A democracia chora! pic.twitter.com/79GR0wUTA1 — José Guimarães (@guimaraes13PT) June 8, 2024

Perdemos a professora e ex-deputada federal do @ptbrasil, Maria da Conceição Tavares, uma economista brilhante cujo amor pelo Brasil e visão vanguardista do pensamento econômico, sempre focada em transformar a economia numa ferramenta de combate às desigualdades, tornam seu… — Maria do Rosário (@mariadorosario) June 8, 2024

O Brasil perdeu hoje uma de suas maiores mestras e líderes políticas, Maria Conceição Tavares, aos 94 anos. A ousadia e a altivez dessa ativista inigualável continuarão a inspirar nossos corações e mentes. Sua presença, tão marcante e transformadora, será eternamente sentida.… pic.twitter.com/TbYfjH57qv — Erika Kokay (@erikakokay) June 8, 2024

Em momentos assim, a gente guarda o luto com a tristeza da perda mas também um profundo agradecimento pelo seu legado e ensinamentos. Referência para as mulheres, à frente de seu tempo, um dos maiores nomes da formação do pensamento econômico brasileiro e exemplo de intelectual… pic.twitter.com/ayQR1XY71e — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) June 8, 2024

O Brasil perde hoje uma de suas mais influentes pensadoras, inspiração que moldou várias gerações de economistas a partir da marca indelével da responsabilidade social. No meu caso, perco uma amiga querida. Tive a honra de conviver, aprender e atuar com Maria da Conceição… pic.twitter.com/GoBfp3XAo3 — Jaques Wagner (@jaqueswagner) June 8, 2024

Com muito pesar recebemos a notícia da morte da economista Mª da Conceição Tavares aos 94 anos. Sua trajetória foi marcada por contribuições importantes no cenário econômico do país, como o Plano Real. Foi dep federal pelo PT e deixa um legado inesquecível p/ as próximas gerações pic.twitter.com/ZtkEe5W4AJ — Rogério Carvalho 🇧🇷 ⭐️ (@SenadorRogerio) June 8, 2024

Foi com tristeza que soube da morte da professora Maria da Conceição Tavares, que tem uma trajetória acadêmica que nos ajuda a pensar a sociedade e a economia brasileira. Seu legado é gigante! Meus sentimentos a familiares e amigos.

pic.twitter.com/l22Ays9aIb — Humberto Costa (@senadorhumberto) June 8, 2024

Hoje perdemos Maria da Conceição Tavares, uma gigante da economia, aos 94 anos. Fugiu da ditadura salazarista e, dentre tantas contribuições, dedicou a vida ao desenvolvimento do nosso país, como deputada federal pelo PT. Seu legado será eterno. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) June 8, 2024

Ministros exaltam professora

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), enalteceu o “rico legado” de Maria da Conceição Tavares e afirmou que sua defesa da justiça social “será sempre uma estrela guia para o pensamento econômico brasileiro”.

Maria da Conceição Tavares deixa um rico legado. Seu pensamento, sua crítica e sua defesa inegociável da justiça social será sempre uma estrela guia para o pensamento econômico brasileiro. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) June 8, 2024

Além de Haddad, foram publicadas homenagens pelos perfis dos ministros Silvio Almeida (Direitos Humanos), Rui Costa (Casa Civil), Nísia Trindade (Saúde), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Camilo Santana (Educação), Paulo Pimenta (Secom), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Marcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas).

Hoje o Brasil se despede de Maria da Conceição Tavares. Suas lições permanecem fundamentais para a construção de um Brasil que saiba cuidar do seu povo.

Obrigado, professora. pic.twitter.com/p03RKSGKxE — Silvio Almeida (@silviolual) June 8, 2024

Hoje, o Brasil perdeu uma de suas filhas do coração, a economista portuguesa Maria da Conceição Tavares, grande referência no pensamento desenvolvimentista que ajudou a enriquecer o debate econômico no nosso país. Que Deus a receba e conforte a família. pic.twitter.com/4fGkq4lSry — Rui Costa (@costa_rui) June 8, 2024

"Vinha de Portugal e já sabia do tamanho do Brasil". Maria da Conceição Tavares nos deixou. Tive a sorte de conhecê-la e sempre fui admiradora de sua obra, como tantos de nós. (+) pic.twitter.com/FLuarktHkW — Nísia Trindade Lima (@nisia_trindade) June 8, 2024

Perdemos hoje a maior economista que atuou no Brasil! Maria da Conceição Tavares em seus 94 anos deixou na história do país um legado tanto acadêmico, quanto político e contribui para o debate de ideias por um país mais justo, desenvolvido e inclusivo! — Esther Dweck (@edweck_rj) June 8, 2024

O Brasil perde hoje a professora Maria da Conceição de Almeida Tavares, intelectual brilhante e das mais aguerridas defensoras de um desenvolvimento econômico com justiça social. Suas ideias seguirão inspirando as gerações que sonham com um mundo mais próspero e justo. À família,… — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) June 8, 2024

Nessa manhã faleceu, aos 94 anos, nossa companheira Maria da Conceição Tavares, uma economista ímpar, pensadora dedicada ao desenvolvimento do nosso país com protagonismo das trabalhadoras e dos trabalhadores. Seu legado não será esquecido. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES PRESENTE! pic.twitter.com/88BhwztXZO — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) June 8, 2024

O Brasil perdeu hoje essa filha do coração, a economista Maria da Conceição Tavares, aos 94 anos. Nascida em Portugal, fez do nosso país o seu lar e por ele foi uma ferrenha defensora, além de um expoente na área econômica.

+ pic.twitter.com/rKRBL3mn2R — Luciana Santos (@lucianasantos) June 8, 2024

Morreu hoje Maria da Conceição de Almeida Tavares. Ela foi deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, professora, economista e matemática, uma das maiores e mais importantes da nossa história. Sempre defensora do desenvolvimento econômico com justiça social. pic.twitter.com/qkxR2kW4gm — Marcio Macedo (@MarcioMacedoPT) June 8, 2024

Hoje nos despedimos de Maria da Conceição de Almeida Tavares, professora e economista que defendia de forma enérgica o desenvolvimento econômico e social que priorizasse os mais pobres. Um dia triste, em que perdemos uma grande referência de luta. Seu legado permanecerá vivo! — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) June 8, 2024