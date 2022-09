Lula elogia Fidel Castro e comenta problemas na sua voz

No último ato da campanha de Lula, o evento Brasil da Esperança, nesta segunda-feira, 26, o ex-presidente optou por teleprompter para discursar, evitando improvisos – algo raro em suas aparições públicas. Também não levantou a voz, manteve o mesmo tom para não forçar a garganta. Pequenas tosses marcaram sua fala de quase 20 minutos.

“Minha fonoaudióloga veio pra cá porque disse que sou relaxado, que preciso me cuidar. Eu prometo que vou me cuidar melhor com isso,” disse o ex-presidente. “Se vocês baterem palma de vez em quando (enquanto falo), eu paro e consigo beber água”

Lula falou após um rápido discurso de Alckmin, que enalteceu uma “linda campanha” feita pela dupla.“Vamos reescrever a história”, disse Lula sendo bastante aplaudido.

O petista ainda elogiou Fidel Castro, líder cubano, ao falar: “Eu tenho muita coisa pra falar a vocês, por horas se pudesse. Como sempre fez muito bem Fidel por tanto tempo”.

Logo após, revelou qual seria o primeiro decreto que promete assinar caso eleito. “Vamos acabar com o sigilo de cem anos desse governo. Quero saber o que esse homem quer tanto esconder do povo brasileiro. No meu governo não terá sigilo de cem anos, de dez anos, de um dia”.