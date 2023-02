Lula e um desagrado aos Estados Unidos

Na contramão de pedido feito pelos Estados Unidos, a Marinha Brasileira permitiu que dois navios de guerrado Irã entrasse em portos brasileiros. A nota concordando com o pedido feito pela Marinha iraniana foi emitida e publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 24. As embarcações “Iris Makran” e “Iris Dens” atracarão no porto do Rio de Janeiro entre este domingo, 26, e o dia 4 de março.

Há dez dias, via embaiaada, os Estados Unidos fizerram pedido para que os navios de guerra não fossem permitidos no país. No último dia 9, antes do encontro entre o presidente americano, Joe Biden, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo brasileiro havia adiado a atracagem das embarcações.