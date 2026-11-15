Lula e presidente da Fifa combinam reunião sobre Copa Feminina de 2027

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Presidente Lula e Gianni Infantino, da Fifa, se encontraram na Cúpula da Asean nas Filipinas. Infantino parabenizou Lula pela reeleição e ambos conversaram sobre o poder unificador do futebol. Eles agendaram uma nova reunião para discutir os preparativos da Copa do Mundo Feminina no Brasil, prometendo uma celebração extraordinária do esporte.

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Durante a 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Manila, nas Filipinas, o presidente Lula conversou com Gianni Infantino, mandatário da Fifa.

Infantino tornou pública a interação por meio de uma postagem nas redes sociais. O dirigente suíço-italiano afirmou que, durante o encontro, parabenizou o chefe do Executivo brasileiro pela reeleição em outubro e que aproveitaram a oportunidade para conversar sobre a “força unificadora” do futebol.

Segundo Infantino, ambos concordaram em marcar uma reunião para avançar nos preparativos da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil no ano que vem. O presidente da Fifa destacou que um compromisso comum une os brasileiros à entidade: fazer do torneio uma “celebração extraordinária” do esporte.