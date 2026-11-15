Lula e presidente da Fifa combinam reunião sobre Copa Feminina de 2027
Gianni Infantino relatou conversa com o petista durante cúpula nas Filipinas e disse ter parabenizado o brasileiro pela reeleição
Durante a 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Manila, nas Filipinas, o presidente Lula conversou com Gianni Infantino, mandatário da Fifa.
Infantino tornou pública a interação por meio de uma postagem nas redes sociais. O dirigente suíço-italiano afirmou que, durante o encontro, parabenizou o chefe do Executivo brasileiro pela reeleição em outubro e que aproveitaram a oportunidade para conversar sobre a “força unificadora” do futebol.
Segundo Infantino, ambos concordaram em marcar uma reunião para avançar nos preparativos da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil no ano que vem. O presidente da Fifa destacou que um compromisso comum une os brasileiros à entidade: fazer do torneio uma “celebração extraordinária” do esporte.