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De olho no engajamento gerado pelo lançamento de GTA 6, o deputado Sóstenes Cavalcante usou as redes sociais para criticar os impostos sobre jogos eletrônicos no governo Lula. O parlamentar comparou as missões do game ao peso tributário no país e relembrou medidas adotadas na gestão Bolsonaro.

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O presidente Lula e deputados da oposição aproveitaram o lançamento de um conhecido jogo de videogame para trocar provocações nas redes sociais. O Grand Theft Auto 6 (GTA 6) é inspirado na vida de um casal de criminosos americanos. O enredo conta com situações de violência, prostituição e tráfico de drogas.

Em seu perfil pessoal do Instagram, o presidente publicou uma montagem em que aparece como se fosse um personagem do jogo, exaltando os projetos do seu governo.

“Aqui, quem ganha é o povo brasileiro. Fim da escala 6×1, fim das bets, mais oportunidades para quem empreende, Pé-de-Meia, gás gratuito, tarifa zero aos finais de semana, proteção às famílias e muito mais. São conquistas que melhoram a vida de quem trabalha, de quem estuda e de quem mais precisa. A vitória tem que ser de todos e de todas”, escreveu no post.

Líder do PL na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) também usou o game, só que para criticar o excesso de carga tributária imposta à população pelo governo petista.

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No X, antigo Twitter, o parlamentar publicou uma montagem de Lula, acompanhada de um texto no qual ataca o governo pela quantidade de impostos pagos pelos usuários de videogame.

“Preço final: R$ 5.099,90. Ou seja, nessa simulação, quase metade do valor pago pelo consumidor corresponde a impostos!”, escreveu o parlamentar. O deputado também comparou o governo aos objetivos do jogo. “No GTA, o objetivo é fugir da polícia. No Brasil de Lula, a missão é sobreviver à quantidade de impostos”, concluiu.

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Nos dois casos, a ideia foi utilizar o engajamento que o interesse pelo jogo desperta nos internautas para impulsionar publicações nas redes sociais. Funciona assim: quanto mais pessoas comentarem, compartilharem e curtirem um post relacionado a determinado tema, mais o conteúdo sobre ele é replicado, propagando o assunto e projetando o autor.