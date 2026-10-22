Lula e Flávio concentram encerramento da campanha no Sudeste

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) preparam os últimos atos de campanha no Sudeste, com passagens previstas pelos três maiores colégios eleitorais do país no sábado. O presidente deverá cumprir compromissos no Rio de Janeiro e em São Paulo, enquanto o candidato do PL pretende começar o dia em Belo Horizonte e encerrar a mobilização na capital fluminense.

A programação será antecedida pelo debate de sexta-feira, no Rio, que concentra os esforços das equipes nesta quinta. Lula tem o dia reservado para gravações e treinamento. Flávio reforça os preparativos com a participação de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em busca de uma apresentação com maior domínio de propostas e indicadores.

O roteiro de encerramento coloca os candidatos em estados que reúnem cerca de 40% do eleitorado brasileiro. Lula busca recuperar terreno depois de terminar o primeiro turno atrás do adversário. Flávio retorna a estados nos quais venceu a primeira votação para reforçar sua mobilização antes de domingo.

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Para o petista, as agendas no Rio e em São Paulo sucedem uma semana de viagens por diferentes regiões, com passagens por Porto Alegre, São Luís, Petrolina, Juazeiro e Belo Horizonte. O encerramento está previsto para São Paulo, onde também deverá acompanhar a apuração.

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Flávio deve participar, na manhã de sábado, de um ato com Nikolas Ferreira em Belo Horizonte. Depois, seguirá para o Rio, onde está prevista uma carreata da Praça do Ó até a casa de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca. O destino coloca a ligação com o ex-presidente no centro da última mobilização de rua.

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No domingo, Flávio prevê votar na capital fluminense e acompanhar o resultado em Brasília. Lula deverá votar em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, antes de seguir para São Paulo. As equipes ainda podem ajustar horários e percursos dos compromissos de sábado.