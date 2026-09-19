Lula e Flávio Bolsonaro fazem comícios simultâneos em Santa Catarina neste sábado

Neste sábado, 19, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) discursarão a seus apoiadores em Santa Catarina, ao mesmo tempo, a 180 quilômetros de distância um do outro. O presidente realiza um ato de campanha em Florianópolis, enquanto o senador participa de comício em Joinville.

Lula está previsto para falar às 10h na Praça Tancredo Neves, no Centro de Florianópolis. Além de pedir o voto do eleitorado catarinense na corrida ao Planalto, o presidente busca impulsionar as candidaturas dos aliados Gelson Merísio (PSB) ao governo estadual e do deputado federal Pedro Uczai, líder do PT na Câmara, à reeleição.

Pouco depois, por volta das 10h20, Flávio Bolsonaro subirá ao palanque no Centro de Convenções e Exposições Expoville, no bairro da Glória, em Joinville. Mais tarde, em torno das 16h, o senador estará em Chapecó para um comício no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes. Ele deve falar ao lado do governador licenciado Jorginho Mello (PL), que busca a reeleição em 2026, e dos candidatos do partido ao Senado: o irmão, Carlos Bolsonaro, e a deputada federal Caroline de Toni.

Na corrida para conquistar o voto catarinense, o bolsonarismo larga com ampla dianteira: segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta semana, Flávio Bolsonaro acumula literalmente o dobro de intenções de voto de Lula, liderando no primeiro turno por 52% a 26%.

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Na disputa estadual, Jorginho Mello é amplo favorito à reeleição, com 49% do eleitorado no primeiro turno, enquanto Gelson Merísio, aliado de Lula, fica em terceiro lugar com 8% das intenções de voto. Na mesma toada, a corrida ao Senado tem Caroline de Toni, Carlos Bolsonaro e o senador bolsonarista Esperidião Amin (PP) como favoritos em Santa Catarina.