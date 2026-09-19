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Lula e Flávio Bolsonaro fazem comícios simultâneos em Santa Catarina neste sábado

Presidente visita Florianópolis e senador vai a Joinville; campanhas se movem para fortalecer aliados no estado que mais pende ao bolsonarismo

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 09h40
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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Neste sábado, 19, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) discursarão a seus apoiadores em Santa Catarina, ao mesmo tempo, a 180 quilômetros de distância um do outro. O presidente realiza um ato de campanha em Florianópolis, enquanto o senador participa de comício em Joinville.

Lula está previsto para falar às 10h na Praça Tancredo Neves, no Centro de Florianópolis. Além de pedir o voto do eleitorado catarinense na corrida ao Planalto, o presidente busca impulsionar as candidaturas dos aliados Gelson Merísio (PSB) ao governo estadual e do deputado federal Pedro Uczai, líder do PT na Câmara, à reeleição.

Pouco depois, por volta das 10h20, Flávio Bolsonaro subirá ao palanque no Centro de Convenções e Exposições Expoville, no bairro da Glória, em Joinville. Mais tarde, em torno das 16h, o senador estará em Chapecó para um comício no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes. Ele deve falar ao lado do governador licenciado Jorginho Mello (PL), que busca a reeleição em 2026, e dos candidatos do partido ao Senado: o irmão, Carlos Bolsonaro, e a deputada federal Caroline de Toni.

Na corrida para conquistar o voto catarinense, o bolsonarismo larga com ampla dianteira: segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta semana, Flávio Bolsonaro acumula literalmente o dobro de intenções de voto de Lula, liderando no primeiro turno por 52% a 26%.

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Na disputa estadual, Jorginho Mello é amplo favorito à reeleição, com 49% do eleitorado no primeiro turno, enquanto Gelson Merísio, aliado de Lula, fica em terceiro lugar com 8% das intenções de voto. Na mesma toada, a corrida ao Senado tem Caroline de Toni, Carlos Bolsonaro e o senador bolsonarista Esperidião Amin (PP) como favoritos em Santa Catarina.

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