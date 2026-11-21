O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, 21, que o projeto fiscal aprovado pelo Senado nesta semana não é uma reforma, mas um “ajuste” no Orçamento de 2027. Segundo ele, a medida é necessária para que o Planalto tenha governança sobre as contas públicas no próximo ano. A declaração foi feita durante uma transmissão nas redes sociais com o deputado federal André Janones (Rede-MG). Na campanha eleitoral de outubro, Janones coordenou o canal de mensagens “Exército do Lula” no WhatsApp.

“Na verdade, não houve reforma fiscal, houve um ajuste para que o orçamento da União permita que a gente tenha governança sobre o orçamento no ano que vem. Se a gente não tiver governança, a gente não consegue governar”, disse o presidente.

A proposta, que será analisada pela Câmara dos Deputados nos próximos dias, cria novos mecanismos para conter despesas quando houver risco de descumprimento da meta das contas públicas. Pelo texto, os gastos não poderão crescer mais de 2% acima da inflação. O governo também fica autorizado a limitar a compensação de créditos tributários pelas empresas. O impacto no Orçamento de 2027 será de pelo menos 50 bilhões de reais.

Durante a live, Lula reafirmou que não fará cortes em programas sociais e criticou agentes do mercado financeiro contrários à política econômica do governo. “Não posso ficar aceitando que esse bando de yuppie da Faria Lima fique querendo toda hora questionar a seriedade do governo, como se estivessem preocupados com os pobres. Não, eles estão preocupados em ganhar mais dinheiro. Quem está preocupado com o povo pobre sou eu […]. Portanto, nós vamos dirigir o país do jeito que a gente quer dirigir. Não é o sistema financeiro que vai me ensinar a dirigir o país. Quem vai me ensinar a dirigir o país é o povo”, declarou.

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A Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, é o principal centro financeiro do país. Ali ficam sedes de grandes bancos, corretoras, fundos de investimento e empresas de tecnologia. Lula costuma usar o nome da avenida para se referir ao mercado financeiro.

O presidente também elogiou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, responsável pela proposta fiscal. Moretti tem sido criticado por setores da esquerda, o que, segundo Lula, o deixou “triste”. “Quando você tem pressa em fazer o julgamento, você pode condenar a pessoa errada. O Bruno Moretti é uma das pessoas mais sérias que meu governo tem e, possivelmente, um dos economistas mais competentes que o governo tem. Eu conheço Bruno Moretti, ele jamais ia me propor cortar do povo pobre”, afirmou.

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Lula vem sendo pressionado a anunciar logo os nomes da equipe econômica do seu quarto mandato. Na transmissão, ele voltou a dizer que não tem pressa para tomar essa decisão e que escolherá quem quiser para os ministérios.