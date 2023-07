Lula desfila pelos 200 anos de Independência do Brasil na Bahia

Neste domingo, 2 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou das celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Em carro aberto e acompanhado pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, Lula participou da Caminhada do 2 de Julho, em que refaz o percurso do exército brasileiro após expulsarem definitivamente as tropas portuguesas da Bahia, que resistiram em território baiano depois do 7 de setembro, data oficial da declaração de Independência do país.

Segundo o presidente, é uma data para “lembrarmos da luta do nosso povo por sua liberdade e soberania, e nos inspira na busca por mais direitos e dignidade”, como escreveu em seu perfil no Twitter.

Lula chegou na Base Aérea de Salvador por volta das 9h da manhã e seguiu diretamente para o cortejo cívico que vai do bairro da Lapinha até a região do Pelourinho, na primeira parte. Com ele e a primeira-dama, estavam o governador Jerônimo Rodrigues e as ministras Anielle Franco, da Igualdade Racial, e Margareth Menezes, da Cultura.

Na parte da tarde, o desfile segue até o Largo 2 de Julho, no Campo Grande, mas sem a presença do presidente. De acordo com a agenda oficial, Lula deve visitar Ilhéus, também na Bahia, por volta das 12h30.