O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira que irá criar um ministério voltado a políticas para idosos. O nome da pasta ainda está em definição.

“Eu vou criar o ministério das pessoas idosas, que talvez o nome não é esse, não sei qual é o nome. Mas eu vou criar. Porque, para a gente dar vida aos idosos, nós temos que dar respeitabilidade”, afirmou Lula, em cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o fim da escala 6×1.

O petista ressaltou o papel dos idosos na eleição, especialmente com a queda na abstenção no segundo turno, considerado decisivo para sua virada contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

“O papel que os idosos jogaram nessa campanha, com o apelo que nós fizemos para que eles fossem votar, por eles, pelos filhos deles, pelos netos deles. Aquela cena de filho carregando avô, filho carregando pai e mãe no colo para ir votar, não tem dinheiro no mundo que possa pagar a gratidão que eu tenho com essa gente”, declarou.

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Atualmente, o governo federal conta com 38 ministérios, mas o número deve chegar a 40, já que Lula também prometeu a criação da pasta da Segurança Pública.

O presidente ainda disse que não tem pressa para definir os ministros do próximo governo e que a escolha só cabe a ele.

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“Cada ministério desse país será indicado por mim, na hora que eu quiser, no dia que eu quiser e na data que eu quiser. Ninguém, ninguém vai indicar ninguém pela imprensa. Nem vai tirar nem vai colocar. É importante ter (isso) claro. Eu não tenho pressa. Eu nem pude ainda festejar a minha vitória”, reclamou.