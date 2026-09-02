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Brasil

Lula acena com ‘medida drástica’ contra bets e ganha aval da indústria

Em encontro com chefe do Executivo, presidente da CNI fala em convergência total e classifica apostas online como problema psicossocial

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 12h30
cni
O presidente da CNI, Ricardo Alban -  (Gilberto Sousa/CNI/Divulgação)
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Lula acena com ‘medida drástica’ contra bets e ganha aval da indústria Priorizar nos meus resultados Google

O Governo Federal ensaia aumentar o cerco contra as apostas esportivas, as chamadas bets. Na noite desta terça-feira, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou um encontro para tratar do tema.

O chefe do Executivo afirmou que o governo terá que “tomar uma atitude enquanto Estado, seja uma medida drástica ou não”, em um aceno a um possível fim das plataformas no país.

Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, o encontro com Lula demonstrou que haverá um entendimento comum em torno das determinações a serem anunciadas contra a operação das bets.

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“Tivemos uma reunião de plena convergência com vários atores da sociedade civil e do setor produtivo. Definitivamente, há um consenso só: as bets são um problema psicossocial para o país e estão tomando dimensões bastante preocupantes”, afirmou Alban.

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A CNI tem alertado sobre os danos causados pelas apostas esportivas. Em manifesto, a entidade defendeu a criação de instrumentos para conter os prejuízos do rápido crescimento das plataformas. A Confederação Nacional da Indústria avalia, em linhas gerais, que esse mercado aumenta o endividamento das famílias, eleva problemas de saúde mental e impacta o consumo de setores produtivos.

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