Lúcio Funaro quer entregar mais de 50 operadores do mercado financeiro

O doleiro Lúcio Funaro está tentando fechar um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no qual promete revelar transações financeiras irregulares que envolveriam mais de 50 operadores ligados a bancos e corretoras de valores. O volume de negócios, de acordo com seus advogados, superaria 1 bilhão de reais.

A defesa de Funaro já enviou um ofício à CVM sugerindo o acordo. Funaro cumpre prisão domiciliar em São Paulo. Em agosto do ano passado, ele assinou um acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República e entregou os nomes de políticos do PMDB envolvidos em corrupção, entre eles o ex-ministro Geddel Viera Lima, que está preso. A CVM abriu investigações contra o doleiro por práticas consideradas irregulares.

Ontem, a CVM multou o doleiro em 3,9 milhões de reais, por ganhos ilegais em negócios com fundos de pensão. A defesa de Funaro informa que vai recorrer da decisão e que a proposta de acordo foi feita antes disso.