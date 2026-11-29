Lojas são responsabilizadas na maioria de processos da Black Friday, mostra levantamento
Em quase oito de dez casos analisados houve condenação parcial ou total
Em um conjunto de 252 processos sobre conflitos relacionados à Black Friday, houve responsabilização integral ou parcial do fornecedor em 77,8%.
A análise foi feita pela empresa Turivius em decisões de 14 tribunais estaduais dos últimos cinco anos.
Em 91 das ações (36,1% do total), houve reconhecimento de dano moral, com um valor mediano de indenização em 3. 000 reais.
O fundamento mais usado nas decisões é a regra do Código de Defesa do Consumidor segundo a qual a oferta anunciada deve ser garantida por quem anuncia, aparecendo como argumento principal em 73 processos.
Alegar erro no sistema para cancelar a compra raramente funcionou: com essa defesa, a empresa foi responsabilizada em 27 de 34 processos.
Uma exceção é o erro de preço evidente, ou seja, se o desconto oferecido era verossímil. Em 17 processos analisados sobre erro de precificação, a loja escapou da condenação em 11.
Em um caso, por exemplo, uma consumidora queria comprar um iPhone 11 por 1. 049 reais, enquanto o preço era de 5. 207 reais. Ela perdeu a ação no TJ-SP, que considerou o erro evidente.