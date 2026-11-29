Em um conjunto de 252 processos sobre conflitos relacionados à Black Friday, houve responsabilização integral ou parcial do fornecedor em 77,8%.

A análise foi feita pela empresa Turivius em decisões de 14 tribunais estaduais dos últimos cinco anos.

Em 91 das ações (36,1% do total), houve reconhecimento de dano moral, com um valor mediano de indenização em 3. 000 reais.

O fundamento mais usado nas decisões é a regra do Código de Defesa do Consumidor segundo a qual a oferta anunciada deve ser garantida por quem anuncia, aparecendo como argumento principal em 73 processos.

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Alegar erro no sistema para cancelar a compra raramente funcionou: com essa defesa, a empresa foi responsabilizada em 27 de 34 processos.

Uma exceção é o erro de preço evidente, ou seja, se o desconto oferecido era verossímil. Em 17 processos analisados sobre erro de precificação, a loja escapou da condenação em 11.

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Em um caso, por exemplo, uma consumidora queria comprar um iPhone 11 por 1. 049 reais, enquanto o preço era de 5. 207 reais. Ela perdeu a ação no TJ-SP, que considerou o erro evidente.