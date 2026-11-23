Em um momento de crise da democracia, o livro “Democracia: evolução, resistência, futuro” (Editora Dialética) analisa a trajetória histórica dos regimes democráticos, seus desafios contemporâneos e os caminhos possíveis para fortalecer a participação da sociedade nas decisões políticas.

A obra é de autoria de Rubens Beçak, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP.

Ao abordar temas como constitucionalismo, Estado de bem-estar social, neoliberalismo, populismo e direitos humanos, Beçak propõe uma reflexão sobre como aperfeiçoar o sistema democrático e ampliar sua legitimidade, especialmente por meio de instrumentos de participação direta, sem abrir mão da democracia representativa.

“A democracia tem sido objeto dos meus estudos há muito tempo. Nesta obra, procuro ir além da discussão sobre sua crise e pensar o que podemos fazer para fortalecê-la, ampliando a participação popular e, consequentemente, sua legitimidade”, afirma o autor.

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Beçak ressalta que a necessidade desse debate é reforçada pela polarização que atravessa a sociedade brasileira e ultrapassa os processos eleitorais, atingindo relacionamentos pessoais.