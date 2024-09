Lista ‘suja’ do TSE tem nomes de pessoas que já morreram

No dia 15 de agosto, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, anunciou que já estava disponível na página da Corte na internet uma relação de pessoas que tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A lista é uma ferramenta que permite à Justiça impedir que ex-gestores ou qualquer um que tenha sido condenado por usar mal o dinheiro público dispute eleições.

A ‘lista suja’ é longa, recheada de personagens conhecidos envolvidos em escândalos e inclui até nomes de pessoas que já morreram. Nela constam figuras como o ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa, um dos delatores da operação Lava-Jato, condenado pelo TCU em seis processos. Ele morreu em 2022, vítima de câncer.

Outro nome que consta na lista é o do ex-coronel da reserva do Exército Sebastião Curió, que faleceu em agosto de 2022. Curió comandou a repressão a grupos esquerdistas durante a ditadura militar. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal por homicídio e ocultação de cadáveres.

O nome do militar entrou na lista porque ele, quando foi prefeito de Curionópolis, cidade no sul do Pará batizada em sua homenagem, teve as contas julgadas irregulares pelo TCU, num processo que só teve o trânsito em julgado em julho de 2018. No site do TSE há um alerta de que a “data final” para efeito de implicação eleitoral é julho de 2026, período no qual ele, se estivesse vivo, estaria inelegível.

O ex-prefeito Murilo Antonio Paes Landim, que comandou o município de São João do Piauí, faleceu em abril de 2022, aos 77 anos de idade. O nome dele também consta na relação de antigos administradores que tiveram problemas em suas prestações de contas. Ao todo, o Tribunal de Contas da União listou cinco mil ex-gestores de recursos públicos que não estariam aptos a disputar as eleições municipais de outubro.