Leia a íntegra do relatório que levou ao afastamento de Andrei Rodrigues do comando da PF

A decisão do ministro André Mendonça, do STF, de afastar Andrei Rodrigues da direção-geral da PF foi baseada principalmente em relatórios de inteligência da corporação.

Os documentos foram divulgados na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, sob a alegação de que apresentariam indícios de crimes cometidos por Mendonça.

O ministro afirmou, contudo, que os relatórios revelaram que ele sofreu monitoramento ilegal pela PF.

Leia a íntegra do documento:

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