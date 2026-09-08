Leia a íntegra do relatório que levou ao afastamento de Andrei Rodrigues do comando da PF
André Mendonça afirmou que documentos revelaram monitoramento ilegal
A decisão do ministro André Mendonça, do STF, de afastar Andrei Rodrigues da direção-geral da PF foi baseada principalmente em relatórios de inteligência da corporação.
Os documentos foram divulgados na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, sob a alegação de que apresentariam indícios de crimes cometidos por Mendonça.
O ministro afirmou, contudo, que os relatórios revelaram que ele sofreu monitoramento ilegal pela PF.
Leia a íntegra do documento: