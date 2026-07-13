Leia a íntegra de decisão de Moraes que suspendeu visitas de Flávio a Bolsonaro
Ministro do STF também determinou que Ministério Público analise se houve propaganda eleitoral antecipada
O ministro Alexandre de Moraes suspendeu, por 90 dias, as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonap, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.
A decisão foi tomada depois de Flávio Bolsonaro ter divulgado uma carta, escrita por Bolsonaro, reafirmando sua pré-candidatura.
Moraes também abriu prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente explique a divulgação do documento e determinou que o Ministério Público Eleitoral analise se houve propaganda eleitoral antecipada.
Leia a íntegra da decisão abaixo: