Leia a íntegra da decisão de André Mendonça que afastou o diretor-geral da PF

O ministro André Mendonça, do STF, determinou nesta terça-feira o afastamento de Andrei Rodrigues da direção-geral da Polícia Federal.

Mendonça ainda ordenou o afastamento do delegado Leandro Almada, que comandava a Diretoria de Inteligência da corporação.

“A suspensão cautelar de função pública é constitucionalmente admissível quando fundada em elementos concretos, submetida à proporcionalidade e destinada a neutralizar risco efetivo à persecução penal ou de utilização indevida das prerrogativas funcionais”, argumentou o ministro.

A medida precisa ser confirmada pelos demais ministros do STF, em sessão extraordinária do plenário virtual.

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Leia abaixo a íntegra da decisão: