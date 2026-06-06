Uma dupla de ladrões furtou dois celular em um intervalo de cinco minutos na cidade de Santos, litoral de São Paulo, em ações que ocorrem em pontos diferentes do bairro de de Vila Mathias. Os roubos foram realizados no último dia 30, mas as imagens e os detalhes só vieram a público neste sábado, 6, divulgados pelo jornal A Tribuna.

A primeira vítima foi abordada na Rua Júlio de Mesquita, por volta das 8h45, dentro de um bar. Cinco minutos depois, o ladrão se juntou a um comparsa e furtou o celular de uma mulher de 22 anos na Avenida Rangel Pestana, a aproximadamente um quilômetro da primeira ação criminosa. Segundo o boletim de ocorrência, um dos meliantes pegou o celular da cintura da vítima enquanto ela caminhava para o trabalho, e fugiu em uma moto do parceiro que o aguardava nas redondezas.

Durante o atendimento na polícia, a mulher soube do crime que ocorreu de maneira semelhante minutos antes, próximo ao local em que foi assaltada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado.