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Justiça do RN mantém prisão preventiva de ex-marido de Maria da Penha

Marco Antônio Heredia Viveros violou uma das restrições da medida protetiva ao conceder uma entrevista a emissora de televisão

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 18h13 | Atualizado em 10 ago 2026, 18h21
Homem de cabelos grisalhos e camiseta cinza, lendo um documento, cercado por policiais militares fardados e um agente do GAECO, em frente a uma viatura com a caçamba aberta, em rua de paralelepípedos com prédios ao fundo
Marco Antonio Heredia Viveros foi preso no último final de semana (MPRN/Reprodução)
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A Justiça do Rio Grande do Norte manteve nesta segunda-feira, 10, a prisão preventiva de Marco Antonio Heredia Viveros, ex-marido da ativista Maria da Penha, após audiência de custódia. No final de semana, ele concedeu uma entrevista a uma emissora de televisão e violou uma das restrições estabelecidas na medida protetiva que a ex-mulher tem contra ele.  A prisão foi solicitada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e cumprida no domingo, 9, em Natal, cidade em que Viveros reside.

Viveros tentou matar Maria da Penha duas vezes em 1984, quando ainda eram casados. Ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica e, meses depois, manteve-a em cárcere privado por 15 dias e tentou eletrocutá-la em uma banheira. A omissão da Justiça brasileira nesse caso gerou uma punição internacional para o Brasil e ensejou a criação da Lei Maria da Penha, que regulamenta a punição a casos de violência doméstica. A Lei completou 30 anos na última sexta, 7.

Desde 2024, o ex-marido de Maria da Penha foi proibido pela Justiça de comentar publicamente o caso, seja na televisão ou por meio de redes sociais. Nessa época, ele falou a alguns veículos dizendo que nunca agrediu a ex-esposa e que seria uma “vítima” de tudo o que aconteceu. Ele também participou de um documentário afirmando que Maria da Penha teria “inventado” as violências que sofreu.

Viveros tem hoje 80 anos e concedeu uma entrevista a uma emissora de TV usando de argumentos desse mesmo teor. O material seria exibido na noite de domingo, 9. Além da prisão preventiva por descumprimento das restrições da medida protetiva, a Justiça também determinou que a emissora não exibisse a entrevista e retirasse do ar as chamadas publicadas nas redes, sob sob pena de uma multa diária de R$ 100 mil. Viveros é atendido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte.

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