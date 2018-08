Justiça concede medida protetiva a mulher agredida por cantor no RN

A Justiça do Rio Grande do Norte concedeu nesta quarta-feira uma medida protetiva a Anna Augusta Jatobá, 24 anos, que foi agredida pelo ex-marido, o cantor Francisco Luciano dos Santos, da banda Brilhantes do Forró, no começo da semana. Segundo a delegada Renata Costa, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Parnamirim, região metropolitana de Natal, Santos deve manter distância de pelo menos 200 metros da ex-mulher e não pode procurar a moça, familiares dela e testemunhas que estão sendo ouvidas sobre o caso. Se essas condições forem descumpridas, a polícia pode pedir prisão preventiva do cantor.

Imagens da agressão, feitas por câmeras de segurança do prédio onde Francisco dos Santos mora, foram divulgadas pela própria Anna nas redes sociais. Na gravação, de segunda-feira, é possível ver o cantor empurrando a ex-mulher em direção a um elevador e puxando o cabelo dela. O filho que os dois tiveram juntos, de 6 anos, presenciou a cena e pode ser visto no vídeo.

Segundo a delegada Renata Costa, Anna prestou queixa nesta terça-feira e já fez exame de corpo de delito, que confirmou as lesões. A mulher afirma que foi ao apartamento do ex-marido para deixar o filho para que ele passasse o dia com o pai, como previamente combinado. Ao encontrá-lo, relembrou que ele não havia pagado a pensão alimentícia de agosto, que está vencida desde o dia 15. Anna afirmou à delegada que a agressão começou após essa discussão e que estava tentando sair do elevador para pegar o filho e levá-lo embora com ela.

De acordo com a delegada, o casal manteve união estável por cinco anos e está separado há três. Em seu depoimento, Anna disse que já havia sido agredida por Francisco dos Santos antes, até mesmo quando estava grávida. Ela afirmou que chegou a fazer boletim de ocorrência contra o ex-marido, mas acabou desistindo de seguir com a denúncia. A delegada afirma que a polícia está tentando localizar o boletim.

Por enquanto, a polícia ouviu Anna e três testemunhas. Outras duas, que, segundo a delegada, são as atuais namoradas de Francisco dos Santos, devem ser ouvidas até o fim da semana. Renata Costa afirma que tem intenção de interrogar o cantor até sexta-feira.