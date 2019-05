Justiça autoriza Alexandre Nardoni deixar a prisão durante o dia

A juíza Sueli Zeraik, da 1ª Vara de Execuções Penais de Taubaté, no interior de São Paulo, decidiu conceder o benefício da progressão penal para o regime semiaberto para advogado Alexandre Nardoni, condenado em 2010 pelo assassinato de sua filha, Isabella Nardoni. Ele estava preso desde 2008, quando ocorreu o crime. A pena que Nardoni recebeu foi de trinta anos e dois meses de prisão. Ele ficou dois anos preso preventivamente antes de ser condenado pela Justiça.

Com o benefício, Nardoni poderá deixar a prisão durante o dia para trabalhar ou estudar, mas deve retornar à cadeia durante a noite.

Nardoni e sua namorada, Anna Carolina Jatobá, foram acusados de jogar a menina do 6º andar do prédio onde o casal vivia, na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, em um caso que gerou forte repercussão. O casal sempre negou a autoria do homicídio, argumentando que uma outra pessoa teria entrado no apartamento e cometido o crime.

Anna Carolina já estava em regime semiaberto desde outubro de 2017.