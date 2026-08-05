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Brasil

Julgamento sobre jogos de azar no STF vai ser termômetro sobre bets

Ministros vão decidir se proibição de jogos de azar fere a Constituição

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 06h01 | Atualizado em 5 ago 2026, 06h21
Plenário do STF durante sessão de julgamento
Plenário do STF durante sessão de julgamento  (Gustavo Moreno/STF)
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Julgamento sobre jogos de azar no STF vai ser termômetro sobre bets Priorizar nos meus resultados Google

O STF julga nesta quarta-feira uma ação que pode ter impacto na discussão sobre as bets no Brasil.

Os ministros vão debater se a definição da exploração de jogos de azar como uma contravenção penal fere os princípios da livre iniciativa e das liberdades individuais, previstos na Constituição.

O processo chegou ao STF em 2016, antes da liberação das apostas digitais, mas não foi julgado até hoje. O relator é o ministro Luiz Fux.

Como o Radar mostrou, há um sentimento crescente entre ministros da Corte de que o modelo atual de apostas esportivas é insustentável no arranjo social do país.

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Analisando uma infinidade de dados oferecidos ao tribunal por especialistas e por órgãos oficiais, ministros da Corte avaliam que chegou o momento de enfrentar a indústria bilionária das bets.

Ministros do STF também se incomodaram com a onda de lobistas do setor atuando no tribunal. O assédio tenta impedir que a Corte imponha limitações ao amplo mercado.

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Uma outra ação, também relatada por Fux, foi ajuizada pela PGR e pede a inconstitucionalidade da lei das bets, ou seja, que as bets sejam consideradas uma atividade ilegal no país.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, sustenta que o mercado de apostas virtuais tem um caráter predatório capaz de gerar um “quadro grave de violação a direitos fundamentais”.

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Esse processo, contudo, ainda não tem data para ser julgado.

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