Jovem invade escola e ataca alunos com machadinha no RS

Um jovem invadiu nesta quarta-feira o Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand, em Charqueadas (RS), ateou fogo numa sala de aula e depois golpeou alunos com uma machadinha. Pelo menos quatro adolescentes ficaram feridos, mas não correm risco de vida. O criminoso conseguiu fugir, mas depois foi apreendido pela polícia.

A escola divulgou uma nota no Facebook (leia abaixo), informando que os alunos feridos já foram atendidos nos hospitais da região e estão em situação estável. Eles tinham entre 12 e 14 anos. O vice-governador e secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira, se dirigiu ao local para acompanhar a apuração do caso.

O município de Charqueadas tem 35.000 habitantes e fica a 60 quilômetros de Porto Alegre.

A nota publicada pela escola:

“Infelizmente nossa escola sofreu um atentado no começo desta tarde. Uma sala de aula foi vítima de um ataque que já está sendo investigado pelos órgãos de segurança. Quatro alunos ficaram feridos, felizmente sem gravidade e já foram atendidos. O professor que estava na sala não se feriu. Porém o pânico foi geral. Estamos chocados com o fato, mas queremos tranquilizar a comunidade escolar de que neste momento não há alunos na escola e estamos sendo amparados pelos órgãos de segurança e Secretaria de Educação. Certamente faremos o possível para auxiliar os alunos, colegas professores e os funcionários na superação desse fato traumático, e também para reforçarmos a segurança da escola. Agradecemos a preocupação de todos e o apoio dos órgãos competentes que estiveram e estão ao nosso lado”.