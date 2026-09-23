José Roberto Tadros é reeleito para a presidência da CNC

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José Roberto Tadros foi reeleito por unanimidade presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com mandato estendido até 2030. Sua gestão enfrentará cruciais transformações econômicas, a regulamentação da reforma tributária e o desafio de fomentar o ambiente de negócios. A nova cúpula inclui José Aparecido Freire, reforçando a representatividade regional.

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O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, foi reeleito nesta quarta-feira, 23, em votação unânime dos 28 colégios eleitorais da entidade. O novo mandato se estenderá até 2030.

A gestão eleita terá de liderar a representação de mais de 7 milhões de empresas em um cenário de transformações econômicas cruciais, moldadas pela regulamentação da reforma tributária, com as mudanças nas relações de trabalho e encarar o desafio de fomentar continuamente o ambiente de negócios. Além do braço institucional, a diretoria segue no comando do Sesc e do Senac, pilares de assistência social e formação profissional no país.

A nova cúpula da CNC contará com o titular da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, na segunda vice-presidência. O movimento consolida a presença brasiliense no topo da entidade, sinalizando uma estratégia de descentralização e maior representatividade regional nas articulações nacionais do setor.