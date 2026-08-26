João Bosco será homenageado com a Medalha UBC

Com 80 anos de vida e em plena atividade, o cantor, compositor e violonista João Bosco será o próximo homenageado com a Medalha UBC. Distinção criada pela União Brasileira de Compositores para reconhecer grandes nomes da música brasileira, a honraria será entregue no dia 1º de setembro, em evento para convidados na Casa UBC, no Rio de Janeiro.

Essa será a quarta edição da Medalha, que agora passa a acontecer duas vezes por ano.

Em 2025, a Medalha UBC foi entregue a Luiz Caldas, em Salvador. Em 2024 foi oferecida a Fausto Nilo, em Fortaleza. Em abril deste ano, foi dada a Guilherme Arantes, em São Paulo.

Com direção musical de Julinho Teixeira, a cerimônia contará com um pocket show e participações de artistas convidados, entre eles Pedro Luís, Badi Assad, Laura de Castro, Juliana Linhares e Joyce Alane, que interpretarão canções do repertório de Bosco.