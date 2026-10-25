Jerônimo determina uso de viaturas para transportar eleitores em Salvador

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), determinou neste domingo que viaturas da Secretaria da Segurança Pública fossem utilizadas para transportar eleitores em Salvador, após denúncias de falta de ônibus durante o segundo turno. Os veículos partiram do Centro de Operações e Inteligência para atender às regiões de Garibaldi, Vasco da Gama, Pernambués e Campo Grande, com operação prevista até as 17h.

A mobilização ocorreu após o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ordenar o restabelecimento integral da frota municipal, sob pena de multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento à Secretaria Municipal de Mobilidade e às concessionárias. Em vistorias realizadas em duas garagens, o Ministério Público Eleitoral identificou 97 ônibus fora de operação em uma delas e outros 120 na segunda.

A Prefeitura de Salvador afirmou que o serviço foi normalizado e atribuiu as interrupções à colocação irregular de adesivos eleitorais nos veículos. Segundo a administração municipal, as empresas foram notificadas para assegurar a circulação integral da frota, e equipes da Secretaria de Mobilidade foram às ruas acompanhar a operação.