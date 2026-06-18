Jaques Wagner era ‘interlocutor relevante’ do Master, diz Mendonça

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O ministro André Mendonça, do STF, autorizou busca e apreensão contra o senador Jaques Wagner e um executivo do Banco Master na Operação Compliance Zero. Mendonça apontou que a relação de Wagner com o Banco Master não era “meramente social”, mas de um “interlocutor relevante em temas sensíveis”, com base em mensagens e fluxo de informações.

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O ministro André Mendonça, do STF, afirmou que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), era um “interlocutor relevante em temas sensíveis” ao Banco Master e que sua relação com o executivo Augusto Lima não era “não meramente social”.

Mendonça fez as avaliações ao autorizar a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve Wagner e Lima como alvos de mandados de busca e apreensão.

Em março de 2025, quando o BRB tentava comprar o Master, Lima enviou uma mensagem a Wagner explicando a operação e acrescentou: “Você mais do que ninguém sabe de minha história e faz parte disso!!”.

Para o ministro do STF, “a frase indica que Jaques não seria mero destinatário passivo de informações, mas interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado”.

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Mendonça também destacou outros momento em que o executivo tratou do senador sobre temas envolvendo o Master. “A constância desse fluxo informacional sugere, em juízo preliminar, relação funcionalmente direcionada e não meramente social”, avaliou.