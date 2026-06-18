Jaques Wagner era ‘interlocutor relevante’ do Master, diz Mendonça
Ministro do STF afirmou que relação do líder do governo com executivo do banco 'não era meramente social'
O ministro André Mendonça, do STF, afirmou que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), era um “interlocutor relevante em temas sensíveis” ao Banco Master e que sua relação com o executivo Augusto Lima não era “não meramente social”.
Mendonça fez as avaliações ao autorizar a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve Wagner e Lima como alvos de mandados de busca e apreensão.
Em março de 2025, quando o BRB tentava comprar o Master, Lima enviou uma mensagem a Wagner explicando a operação e acrescentou: “Você mais do que ninguém sabe de minha história e faz parte disso!!”.
Para o ministro do STF, “a frase indica que Jaques não seria mero destinatário passivo de informações, mas interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado”.
Mendonça também destacou outros momento em que o executivo tratou do senador sobre temas envolvendo o Master. “A constância desse fluxo informacional sugere, em juízo preliminar, relação funcionalmente direcionada e não meramente social”, avaliou.