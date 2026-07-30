Jaques articulou encontro ‘discreto’ de Messias e sócio de Vorcaro, diz PF

O senador Jaques Wagner (PT-BA) articulou um encontro “discreto”, em seu gabinete, com o ministro da AGU, Jorge Messias, e o empresário Augusto Lima, que na época era sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.

A descoberta foi feita pela Polícia Federal com base em mensagens encontradas no celular de Lima.

Procurado, Messias negou ter participado. “Nunca estive em reunião com o Senhor Lima no Gabinete do Senador Jaques Wagner no Senado”, afirmou.

A reunião ocorreu em abril de 2024. Em mensagem de áudio, Wagner afirmou a Lima que tinha conversado com Messias e que o ministro sugeriu o “horário do almoço”.

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“Eu falei com o Messias agora e o presidente infelizmente chamou ele amanhã um pouco por causa dessas confusões. Então ele pediu se poderia ser horário de almoço”, relatou.

Em seguida, o líder do governo passa a expor preocupação com a discrição do encontro.

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“Eu continuo achando que o melhor lugar pra fazer seria no meu gabinete, que é o mais protegido discreto pra todo mundo. Pra ele é natural tá lá, você já teve várias vezes lá com André. Então não teria tanta atenção chamada”, afirmou.

No dia seguinte, Augusto Lima avisa a Wagner que chegou ao Senado.

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Cerca de duas horas depois, há o registro de uma conversa entre Lima e Messias, mas apenas com uma mensagem padrão informando que o ministro “usa uma duração padrão para mensagens temporárias em novas conversas”.

Para a PF, isso possivelmente indica que “ele teria adicionado o contato de Augusto Lima naquele momento”.