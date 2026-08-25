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Brasil

Janja briga sozinha contra baixaria de adversário de Lula em debate

Como Lula não teve coragem de defender o próprio governo no evento da Band, a primeira-dama teve que divulgar nota contra adversário

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 17h10 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h28
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Lula e Janja na COP30: primeira dama com agenda própria (Instagram/Reprodução)
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Janja briga sozinha contra baixaria de adversário de Lula em debate Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Lula fugiu do primeiro debate presidencial na Bandeirantes. Foi no evento que um dos adversários dele, o presidenciável do Missão, Renan Santos, disparou ataques de baixo nível contra o petista e a mulher dele, a primeira-dama Rosângela da Silva.

Durante a transmissão do programa, Santos chamou Lula de “coitado” por ter ficado em casa com Janja. “Seria mais fácil ter vindo no debate. Ele ia ter companhias melhores… Ou está bêbado ou está com a Janja. Melhor ficar bêbado nessas horas, né, presidente”, disse Santos.

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Como Lula não rebateu Santos, a tarefa foi assumida pela própria Janja, que divulgou nota para responder aos ataques.

“O candidato atacou, de forma pessoal e depreciativa, uma mulher que não é candidata, não estava presente para se defender e não tinha qualquer relação com o tema em discussão. Insinuar que a companhia da esposa de outro presidenciável seria motivo de ‘pena’ está longe de ser uma crítica política. É mais uma maneira de deslegitimar e ridicularizar a figura da mulher, como ferramenta misógina para atacar um adversário político. Episódios como esse não são um caso isolado”, disse Janja, em nota.

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O adversário de Lula já retrucou dizendo mais algumas barbaridades, nesta terça.

O fato é que Lula, um presidente da República que não tem coragem de defender o próprio governo num debate, deveria pelo menos ter rebatido as grosserias de Renan Santos.

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Faz parte do papel de presidente da República garantir a liturgia do cargo e ser referência num debate presidencial, mas Lula optou por faltar.

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