Jair Bolsonaro visita general Villas Bôas

O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje o general Eduardo Villas Bôas em sua residência, no Setor Militar Urbano, em Brasília. O general foi comandante do Exército Brasileiro de 5 de fevereiro de 2015 a 11 de janeiro de 2019. O militar sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa rara, e vive paralisado em cima de uma maca. Villas Bôas é um dos principais conselheiros de Bolsonaro.

O presidente deixou o Palácio da Alvorada por volta de 10h40. Na chegada ao Quartel General do Exército, o presidente Bolsonaro cumprimentou apoiadores. A visita de Bolsonaro durou pouco mais de uma hora. Os encontros de Bolsonaro com o general são frequentes neste governo. No último dia 3, os dois estiveram juntos no Palácio do Planalto, durante lançamento de uma caderneta para orientar pacientes e familiares que buscam tratamento no Sistema Único de Saúde.

A visita de Bolsonaro não deixa de ser um gesto de solidariedade. Conforme publicou VEJA, oficiais de alta patente do Exército Brasileiro criticaram no dia 2 o uso que o Partido dos Trabalhadores fez da imagem do general Villas Bôas em uma história em quadrinhos produzida pelo partido. Nos quadrinhos do PT, o general parece sentado em usa cadeira de rodas, junto a uma mensagem que ele publicou em 2018.

Em abril e 2018, o general Villas Bôas publicou um tuíte enviando um recado para o Supremo Tribunal Federal, que julgaria um habeas corpus em favor do ex-presidente Lula. No tuíte, o general escreveu que o Exército “julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição” e que “se mantém atento às suas missões institucionais”.

“Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais”, escreveu o general. Os petistas consideraram golpista a mensagem do general.