Inundações já mataram 148 pessoas no Nepal

As fortes chuvas já causaram a morte de 148 pessoas no Nepal. O país sofre há dias com as inundações na capital Katmandu e outras regiões do país. O Nepal é um país asiático da região dos Himalaias, onde se situa o famoso Monte Everest, ponto mais alto da Terra.

Desde a última sexta-feira, as fortes inundações isolaram muitas áreas do centro e o leste do país. Bairros inteiros da capital Katmandu foram afetados pelas águas das chuvas. Os rios transbordaram e causaram danos às cidades e às populações, conforme informações distribuídas pelas agências Reuters, AFP e pela BBC. Algumas partes da capital registraram chuvas de até 322,2 mm elevando o nível do rio Bagmati em 2,2 metros.

A agência nacional de gestão de desastres informou neste domingo que, além das 148 pessoas que morreram, outras 59 estão desaparecidas no país em função das inundações. Mais de 100 pessoas ficaram feridas em deslizamentos. Em vários pontos da capital há equipes tentando resgatar famílias ilhadas pelas inundações. Muitos moradores são resgatados nos telhados dos prédios. A água e a lama arrastaram moradias e veículos. Escolas tiveram de ser fechadas.

Em meio às inundações, histórias trágicas de moradores

Um homem de 40 anos que vivia com a família numa favela, Kumar Tamang, contou à AFP que teve de fugir na madrugada de sábado de sua cabana com a chegada da água. “Ontem tínhamos medo de que a água nos matasse, e hoje não temos água para limpar”, disse Tamang. “Dá medo. Nunca vi tamanha destruição”, disse outro morador, Mahamad Shabuddin. Pelo menos 35 corpos foram recuperados de veículos soterrados por deslizamentos de terra na rodovia Prithvi, perto de Katmandu, disseram autoridades policiais.

As chuvas deram um pequeno alívio nesta manhã de domingo, mas a meteorologia ainda prevê pancadas isoladas. Alguns moradores da capital conseguiram regressar às casas, cheias de lama, com a diminuição da chuva. Muitas estradas, no entanto, ainda estão bloqueadas, dificultando o trânsito e o acesso e equipes de resgate.

O Nepal tem cerca de 30 milhões de habitantes e faz divisa com o Tibete, região autônoma da China, e com a Índia.