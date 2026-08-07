Intensidade dos ventos diminui e Rio retorna ao estágio 2 de risco

O município do Rio de Janeiro retornou, ao estágio 2 de risco, no fim da tarde dessa sexta-feira, informou o Centro de Operações e Resiliência (COR). O motivo da mudança é a redução na intensidade dos ventos previstos para as próximas horas.

O município estava em estágio 3 desde o início da tarde, quando avisos de “alerta extremo” foram enviados a smartphones. A escala de risco varia de 1, quando a cidade opera normalmente, a 5, o pior cenário.

De acordo com o Alerta Rio, não há previsão de ventos fortes ou muito fortes (acima de 52 km/h) para a próxima hora. À noite, os ventos poderão ser moderados (entre 18,5 e 51,9 km/h), com ocasionais rajadas fortes (entre 52 e 76 km/h).

Confira as novas recomendações do COR:

Continua após a publicidade

– Siga sua rotina, mas fique atento;

– Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

Continua após a publicidade

– Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

– Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (https://bit.ly/appcor_android) ou iOS (https://bit.ly/appcor_ios)

Continua após a publicidade

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).