Insper sedia evento sobre equidade racial e empregos verdes

Nesta terça-feira, o Insper, em São Paulo, sedia o Seminário Equidade Racial, Transição Justa e Empregos Verdes, organizado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT).

O evento reúne especialistas da academia, do setor público, de empresas e de movimentos sociais para fomentar estratégias inclusivas capazes de integrar o combate ao racismo estrutural à economia de baixo carbono e à agenda climática do país.

A partir do encontro, os organizadores buscam garantir que o avanço para a sustentabilidade contribua para reduzir as desigualdades históricas e gerar oportunidades para as comunidades mais vulneráveis.

O seminário tem início marcado para as 9h, com programação até as 17h.