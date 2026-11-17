Diante da necessidade de os tomadores de decisão compreenderem riscos globais, o Insper criou um portfólio educacional voltado a áreas como relações internacionais, agronegócio e alta gestão em cenários de incertezas. A iniciativa mira as lideranças empresariais interessadas em mapear quais setores da economia brasileira estão mais expostos e quais podem ganhar espaço diante de rupturas no tabuleiro internacional.

Com o avanço brasileiro nos negócios externos e a demanda por integrar contextos adversos à estratégia empresarial, os conteúdos funcionam como um instrumento na “caixa de ferramentas” do executivo. Na prática, as metodologias oferecidas ajudam a corrigir vieses de confirmação e análises distorcidas que possam atrapalhar a identificação de oportunidades de mercado.

Os cursos atendem tanto quem ainda não domina o assunto quanto profissionais que já têm familiaridade com o tema, mas precisam de atualização constante diante das rápidas mudanças provocadas pelas movimentações diplomáticas e pelas disputas eleitorais que embaralham o xadrez geopolítico.

Para além do contato com o corpo docente interdisciplinar da instituição, o Insper destaca que os participantes trocam experiências ao longo das atividades, formando redes de relacionamento e compartilhando análises de mercado.

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O cronograma inclui ainda palestrantes externos, com espaço exclusivo para que os alunos ouçam e conversem diretamente com os convidados.