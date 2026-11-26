Iniciativa da ONU amplifica programa para empresas com foco em direitos humanos e cadeias produtivas
Renomeado para Movimento Trabalho Digno, projeto do Pacto Global estabelece metas até 2030 e terá lançamento no Brasil em 10 de dezembro
A Rede Brasil do Pacto Global da ONU anunciou a evolução do Movimento Salário Digno para Movimento Trabalho Digno. A iniciativa visa a apoiar as empresas na identificação, prevenção e gestão de riscos em direitos humanos e condições trabalhistas. Na nova etapa, além dos tradicionais problemas do mercado de trabalho, serão abordados os impactos gerados pela automação e pela inteligência artificial no meio corporativo.
As organizações que integram o projeto assumem três compromissos centrais com metas a serem atingidas até 2030. São eles: assegurar salário digno a 100% dos trabalhadores próprios, mapear e priorizar as ameaças tanto nas operações internas quanto nas cadeias de suprimento e implementar planos para enfrentar os riscos identificados em uma ou ambas as frentes.
Para Gabriela Almeida, gerente executiva de Direitos Humanos e Trabalho do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, a ampliação do escopo exige que as companhias olhem além do próprio quadro de funcionários e avaliem como decisões de compra impactam as condições de atuação e os riscos de toda a rede de fornecedores.
Para atingir as metas, o movimento oferece oficinas de capacitação técnica, ferramentas de autoavaliação e espaços de diálogo entre diversos segmentos sociais, de forma que a transição para a devida diligência e a garantia de remuneração digna ocorram com orientação prática e colaboração multissetorial.
As apresentações da nova fase do projeto ocorreram em Genebra, na Suíça, durante o Fórum das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. O lançamento no Brasil está agendado para 10 de dezembro, na 4ª reunião da Plataforma de Ação pelos Direitos Humanos do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, quando as empresas participantes devem formalizar a adesão por meio de uma carta-compromisso.