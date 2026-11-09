Influenciadores seguem divulgando sites de bets, mostra levantamento

Mesmo após a proibição de apostas on-line, influenciadores seguem usando suas contas no Instagram para divulgar sites do setor. Em um período de menos de duas semanas, foram identificados 802 perfis que publicaram links para 844 sites diferentes.

Os dados são de um levantamento da plataforma LegitBet, utilizada pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), feito entre os dias 21 de outubro e 2 de novembro.

As informações foram encontradas em uma base de dados que reúne 48 mil contas. Portanto, o número total de influenciadores que divulgam bets pode ser maior.

Em uma única rodada de monitoramento, realizada no dia 27, o sistema checou 908 perfis em apenas 1h25. Entre eles, 626 divulgaram links para sites suspeitos de apostas.

Continua após a publicidade

A ampla maioria dos influenciadores listados (74%) fez mais de uma divulgação de sites no período analisado.

Além disso, 73% deles têm entre 10 mil e 100 mil seguidores. Outros 23,6% possuem entre 100 mil e 1 milhão de seguidores.

Continua após a publicidade

O presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, destaca que o potencial de alcance das publicações varia de 5,9 milhões a 59,4 milhões de pessoas.

“Estamos falando de apenas uma das várias redes disponíveis na internet. E é importante destacar o seguinte: o Instagram permite a abertura de contas de adolescentes a partir dos 13 anos. Todo esse público também está exposto a esses influenciadores e aos sites ilegais, que não proíbem o acesso de menores de idade”, afirma Lemos Jorge.