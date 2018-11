Enem 2018: Inep divulga gabarito das provas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização das provas do Enem, divulgou nesta quarta-feira 14 o gabarito oficial das provas realizadas nos dois últimos domingos, dia 4 e 11 de novembro.

Mesmo com o gabarito, os candidatos ainda não conseguem calcular suas notas, porque o sistema de correção do Enem usa a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que não estabelece previamente um valor fixo para cada questão.

O valor varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes em cada item. Assim, se a questão tiver grande número de acertos será considerada fácil e, por essa razão, valerá menos pontos. O estudante que acertar um item com alto índice de erros, por exemplo, ganhará mais pontos. As notas serão divulgadas no dia 18 de janeiro.

Na segunda-feira, 12, o Inep anulou uma das questões da prova de matemática por ela já ter sido usada em um vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 2013, descumprindo os requisitos de ineditismo e sigilo do exame. A autarquia instaurou sindicância para apurar responsabilidades.

O Enem foi aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro domingo, os estudantes fizeram provas de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo domingo, fizeram provas de ciências da natureza e matemática.