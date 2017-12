Índice de aprovação de Lula sobe, mostra pesquisa

Um levantamento feito pelo Instituto Ipsos em parceira com o jornal o Estado de S. Paulo mostra a ascensão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas taxas de aprovação. Enquanto Lula avança outros possíveis presidenciáveis, como a ex-senadora Marina Silva (Rede), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) registram queda.

De acordo com a pesquisa, Lula teve em dezembro, o sexto mês consecutivo de melhora na avaliação e atingiu a casa dos 45%. No entanto, o número de desaprovação ainda é maior, 54%. Em junho, a parcela que o aprovava total ou parcialmente era 28%. O índice foi crescendo com o passar dos meses e atingiu o ápice em dezembro. A desaprovação, segundo a pesquisa, caiu 14 pontos percentuais desde junho.

O tucano Geraldo Alckmin aparece com 19% de aprovação e 72% de reprovação. Nos outros meses, a pesquisa registrou 24% e 67% respectivamente, o que significa que o governador sofreu um desgaste em sua imagem e no apoio popular. Já o deputado Jair Bolsonaro é aprovado por 21% e reprovado por 62%, como mostra a pesquisa Barômetro Político Estadão-Ipsos. Houve queda na taxa de aprovação do parlamentar em relação às estatísticas anteriores.

O levantamento mostra que a a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva é aprovada por 28% dos entrevistados e reprovada por 62%. O apoio à Marina caiu dois pontos desde outubro deste ano. No mesmo intervalo de tempo, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, citado como possível nome na disputa de 2018, registrou queda de 11 pontos em sua aprovação, foi de 48% para 37%.