Incêndio atinge refinaria da Petrobras no interior de São Paulo

Um incêndio no reservatório de contenção da Refinaria Henrique Lage (Revap), da Petrobras, em São José dos Campos (SP), mobilizou 12 viaturas e 29 bombeiros entre a tarde e a noite deste domingo, 29. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência às 15h35, o combustível que extravasou e permanecia no dique de contenção pegou fogo e a fumaça escura foi decorrente da queima desse material.

Por volta das 22h, os bombeiros informaram por meio de sua conta no Twitter que o fogo havia sido totalmente apagado e que não houve vítimas. A fumaça preta provocada pelas chamas assustou os moradores e atingiu cidades vizinhas.

O incêndio ocorreu no reservatório de tanques que armazenam produtos utilizados na preparação de asfalto e óleo combustível. As causas serão apuradas.

Às 22h00 dando continuidade às atualizações da ocorrência de fogo em tanque de combustível em São José dos Campos, postada anteriormente, informamos que fogo extinto por completo e não houve vítima. #193I pic.twitter.com/yfhI11Iowd — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 30, 2019

(com Estadão Conteúdo)