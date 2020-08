Incêndio atinge hospital particular da Rede D’Or em Brasília

Um dos mais tradicionais hospitais de Brasília, o Santa Luzia, vinculado à Rede D’Or, foi atingindo por um incêndio na manhã deste sábado, 29. Informações preliminares indicam que o fogo teve início na casa de máquinas, localizada no quinto andar. Uma grande nuvem de fumaça preta ficou formada sobre o local.

Em nota, o hospital informou que houve um “foco isolado” de incêndio em um equipamento instalado no telhado da unidade.

“Foi realizada evacuação preventiva de pacientes, cumprindo corretamente o que determina o protocolo de segurança, e os mesmos já foram reacomodados de volta ao hospital após autorização do Corpo de Bombeiros”. Ainda segundo o hospital, não houve feridos e o fogo já foi controlado.

O episódio provocou uma correria no hospital, com pacientes sendo levados, ainda na maca, para a área externa do edifício. Oitenta militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio.

Continua após a publicidade

Questionado, o hospital não informou quantas pessoas havia no momento do incêndio e disse que esse dado não será divulgado.

O Ministério da Saúde informou que designou uma equipe da pasta para acompanhar o incêndio e se colocou à disposição para oferecer medicamentos e transporte de pacientes.